© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vera e propria costante per l'Empoli. Con la rete segnata ieri contro il Torino l'attaccante azzurro Francesco Caputo ha raggiunto quota 16 in campionato, numeri da record che permettono alla società toscana di sperare ancora nella salvezza. I suoi voti oscillano fra il 6,5 ed il 7 e per la Gazzetta dello Sport il numero 11 è destinato ad entrare nella storia dell'Empoli". A prescindere da quello che sarà il destino della squadra a fine stagione.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5