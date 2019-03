© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se l'Empoli è ancora fuori dalla zona retrocessione e ha vinto un importantissimo scontro salvezza come quello di ieri contro il Frosinone deve molto a Francesco Caputo, l'uomo che più di ogni altro sta trascinando alla salvezza la formazione di Aurelio Andreazzoli. Freddo dal dischetto e poi tanto lavoro sporco in attacco: tanti allenatori vorrebbero uno come lui in campo, vero e proprio protagonista anche nella domenica del Castellani.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5