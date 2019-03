© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone ha fallito quella che senza dubbio era una delle ultime spiagge per salire sul treno salvezza e uno dei giocatori ad aver deluso di più è stato Francesco Cassata, incapace di fare la differenza a centrocampo. Primo tempo davvero disastroso, con Baroni che non può far altro che sostituirlo all'intervallo, tra l'altro mandando in campo Valzania, il migliore in campo dei ciociari nella sconfitta del Castellani contro l'Empoli.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5