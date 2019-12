© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina ancora ko, al Franchi il Lecce passa 1-0 grazie alla rete di La Mantia. In occasione del gol dei salentini, pesa l'errore in marcatori di Castrovilli, che disputa forse la sua peggior partita in maglia viola. Bocciato senza appello dalla Gazzetta dello Sport, che rifila al talento viola un bel 4,5 in pagella: "La più brutta esibizione in maglia viola. Si perde La Mantia nell'azione del gol". 5,5 invece il voto da Tuttosport: "Rientra dopo la squalifica ed è il suo derby viste le origini baresi. Va su Tachtsidis e mostra qualità ma in corso di gara viene risucchiato anche lui dalla mediocrità generale.

Questi tutti i voti di Castrovilli:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Firenzeviola.it: 6