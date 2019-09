© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solitamente chi deve prendere la targa a Gervinho non ha la possibilità di svolazzare felice per l'area avversaria. Invece Luca Ceppitelli, quattro gol in Serie A fino a ieri, aumenta del 50% il suo bottino in una sola domenica. Prima di piede, su assist di un indiavolato Nandez, poi con la specialità della casa, il colpo di testa. Dietro regge bene il confronto con l'ivoriano che, un anno fa, era riuscito in un coast to coast da urlo. La sua doppietta indirizza un match di sofferenza per il Cagliari, dando i primi tre punti ai danni di un Parma volenteroso ma poco cinico.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera:7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoMercatoWeb.com: 8