Le pagelle di Chiesa: illude, cala, si blocca e si fa male. Tutto in 35'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentacinque minuti circa, poi l'infortunio. Ma in quella mezzora abbondante Federico Chiesa non lascia il segno, se non per una manciata di primi ad inizio partita. Italia-Grecia è una partita deludente per il talento della Fiorentina, che non incide mai e da Tuttomercatoweb.com viene bocciato con un 5 in pagella. Stesso voto dal Corriere della Sera, per il quale il classe '97 è lento nel pensiero e nell'azione. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, che pongono l'accento rispettivamente sul calo dopo i primissimi minuiti e sull'incapacità di superare Stafylidis.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5