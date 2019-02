© foto di Federico Gaetano

Se Ciano è l'unico a dare segnali di vita, l'altro attaccante del Frosinone è quello che contro la Juventus soffre di più. Non è stata una serata semplice per Daniel Ciofani, servito male quasi sempre e soprattutto cancellato dai difensori bianconeri. L'impegno c'è, ma non basta. Perché dopo un buon inizio Chiellini e Bonucci decidono di non concedergli più nulla e il centravanti ciociaro sparisce così dalla partita.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttomercatoweb.com: 5