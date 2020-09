Le pagelle di Colombo: tutto il mondo sulle spalle. Larghe: non trema

vedi letture

18 anni e 200 giorni: come evidenzia il Corriere dello Sport (7 in pagella), Lorenzo Colombo è diventato ieri sera, nella vittoria sul Bodo Glimt, il terzo più giovane goleador della storia del Milan in Europa. Il promettente attaccante rossonero segna il primo gol di quella che potrebbe essere una lunga serie. Non era scontato: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Colombo aveva tutto il peso del mondo sulle spalle. "Spalle larghe, però". E anche Tuttosport opta per il 7: "Esordio da titolare, non trema".

TMW: Colombo 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 6