Le pagelle di Conte: lotta col Borussia e col virus. Occasione sprecata

Lo stop di Hakimi proprio non ci voleva, perché Antonio Conte e la sua Inter devono affrontare non soltanto il Gladbach, ma anche il virus. Si spiegano così anche le tante valutazioni sufficienti nei confronti dell’allenatore salentino, nonostante un risultato non proprio favorevole ai nerazzurri. Paga errori individuali, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che definisce la Beneamata “una macchina potente ma non scattante”. La sufficienza è appunto la valutazione più condivisa: così sul Corriere dello Sport (“gli mancano troppi giocatori di riferimento”) e Tuttosport (che però sottolinea l’occasione sprecata).

