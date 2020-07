Le pagelle di Cragno - Tentacoli e parate di livello: il portierone è tornato

E' tornato "L'uomo Cragno" e si capisce perché Olsen abbia deciso di fare le valigie anzitempo. Il giovane portiere del Cagliari è il protagonista della squadra di Zenga, che senza di lui avrebbe rischiato l'imbarcata contro una Lazio tornata in forma Champions. Per TMW compie almeno 4 interventi prodigiosi che evitano un passivo ben più pesante. La Gazzetta dello Sport scrive che si mette "in guardia" con 5 parate tra il primo tempo e la fine mentre Tuttosport aggiunge che "si esibisce in parate a ripetizione annichilendo le velleità della Lazio nel primo tempo". Infine il Corriere dello Sport scrive: "Un portierone dai tentacoli monumentali".

I voti:

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5