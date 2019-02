Le pagelle di Criscito: prova da leader, voti positivi. Gol da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una conclusione da vedere e rivedere". TMW commenta così il bel gol siglato da Domenico Criscito nella vittoria del Genoa ai danni della Lazio. Una rete arrivata a quasi 10 anni dall'ultima in maglia rossoblù, nella stagione in cui il difensore è tornato dallo Zenit San Pietroburgo. Prova da leader, gol decisivo: Mimmo raccoglie voti dal 6,5 al 7,5. Meglio, comunque, sottorete che in fase difensiva.