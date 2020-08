Le pagelle di De Jong - Calma e gioco, ogni palla che tocca diventa un pericolo

Un veterano nonostante la giovane età. A 23 anni Frenkie de Jong gioca come i campioni più navigati ed insieme a Messi è fra i migliori al Camp Noi. TMW lo premia con un 7,5 in pagella: "Dopo un inizio così così del Barcellona, è lui a suonare la sveglia. Diventa fondamentale nella reazione perché si mette in cabina di regia e fa tutto bene in ambo le fasi. In primis gestendo il possesso, poi intercettando i passaggi del Napoli e chiudendo tutte le linee possibili. Infine regalando tanti assist strepitosi. Stasera, di un altro pianeta". Giudizio positivo anche da La Gazzetta dello Sport: "All'Ajax giocava al centro, nel Barça normalmente a destra, ieri è scalato a sinistra per esigenze tattiche. Fondamentale il suo apporto di calma e gioco nella ripresa del Barça dopo il pessimo inizio".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 7