Le pagelle di De Jong: vero metronomo. Il Barça si sfrega le mani

Il grande dubbio della vigilia, in casa Ajax, era Frenkie de Jong e a vedere la sfida dell'Allianz Stadium di ieri sera si è capito ancora di più l'importanza di un giocatore come lui nel centrocampo dei Lancieri. Il Barcellona non si è fatto trovare impreparato, lo ha già comprato per la prossima stagione e il mediano olandese ha fatto vedere a tutto il mondo il perché di un'operazione da 75 milioni di euro più 12 di bonus. Quando sale lui l'Ajax aumenta i giri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

QS: 6,5

Tuttosport: 7