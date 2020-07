Le pagelle di De Paul: gara praticamente perfetta. È il mattatore dell'Udinese

Rodrigo De Paul migliore in campo nella vittoria dell'Udinese della SPAL. Su TMW abbiamo optato per il 7,5 come giudizio di una gara praticamente perfetta. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport: "Tasso di qualità superiore unito al dinamismo". Mattatore per il Corriere dello Sport (7,5). Fuori dal coro Tuttosport, che scende a 6,5: "segna il gol che sblocca la gara e si fa trovare sempre pronto".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7