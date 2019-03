© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il migliore della Roma? Nella serata amara di Porto, bisogna guardare a centrocampo. Gol a parte, Daniele De Rossi ha unito la critica. Al "leone sfortunato", come scrive il Corriere dello Sport, non è bastato segnare il gol su rigore che ha tenuto accese le speranze di qualificazione dei giallorossi. Ed è davvero un peccato, chiosa La Gazzetta dello Sport, pensare che possa essere la sua ultima apparizione in Champions League.