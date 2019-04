© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ruba la scena con la doppia marcatura di testa" recita la pagella di TMW a proposito del rendimento super che Demiral ha messo in mostra nel poker rifilato al Chievo Verona. Una doppietta e una grande prestazione sporcata solo dall'ingenuità che ha portato al rigore per i gialloblu poi sbagliato da Giaccherini. La Gazzetta dello Sport lo definisce "straordinario" per i due gol, mentre Tuttosport inizia l'articolo che celebra i tre punti neroverdi proprio con il difensore centrale: "Mamma il turco" che a 21 anni compiuti da un mese sta dimostrando di crescere partita dopo partita. La Gazzetta di Modena riporta un dato interessante: l'ultima doppietta segnata da un difensore straniero in Serie A è stata quella di Glik nel 2014 in Torino-Genoa. Con un pizzico di attenzione in più e di concentrazione nell'arco dei 90 minuti, può diventare una vera rivelazione della stagione della squadra di De Zerbi e soprattutto potrà conquistarsi un posto alla Juventus, squadra che ha "aiutato" il club di Squinzi a portarlo in Italia.

I VOTI

Tuttomercatoweb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Gazzetta di Modena: 8