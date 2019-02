© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo Verona, alla vigilia della partita contro la Roma ha dichiarato di essere certo che alla fine della stagione la squadra di salverà. E' chiaro che contro la Roma non sia proprio la partita migliore per puntare a fare punti, ma la prestazione della squadra è al di sotto di quelle precedenti dove il risveglio dei clivensi si era visto e toccato con mano. Il 3-0 subito in casa non lascia spazio a dubbi e tutti i quotidiani sono concordi nel giudicare le sue scelte con voto insufficiente. Tuttosport parla di "mancanza di personalità" in avanti ma anche del "tradimento" di centrocampo e difesa nel corso dei primi venti minuti. Il Corriere di Verona scrive: "E' vero che la Roma è di un altro pianeta, ma qualcosa in più forse questa volta si poteva fare".

I VOTI:

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere di Verona: 5

Tuttosport: 5