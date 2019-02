© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il secondo tempo della Roma è da applausi: la trasformazione voluta dal tecnico si vede in campo e per Eusebio Di Francesco c'è la non trascurabile statistica di sette italiani in un ottavo di Champions. Dalla tribuna, il ct Mancini avrà ringraziato mentalmente il collega. VoceGiallorossa.it aggiunge: "Azzecca tutto, dalla formazione ai campi. Il gol preso nasce dalla casualità". Per i giallorossi ora c'è da completare l'opera e mostrare la crescita mentale tante volte rimandata in questa stagione di alti e bassi, troppi.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa.it: 7