© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un finale di stagione straordinario, per l'esterno dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo. Il suo gol, il quinto in campionato, regala agli azzurri la tranquillità nella gara col Torino e la consapevolezza di potersela giocare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Per la Gazzetta dello Sport "segna un gol con la freddezza di un bomber vero", mentre Tuttosport sottolinea come l'esterno sia il "migliore in campo per distacco".

TuttoMercatoWeb: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5