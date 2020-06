Le pagelle di Douglas Costa - Il suo ingresso è necessario: spacca la partita

E' l'inserimento necessario. Nel momento di maggiore difficoltà, Douglas Costa ha trovato gli spazi giusti per colpire. L’esterno brasiliano ha spaccato la partita con la sua verve e la sua imprevedibilità. Questo il commento di TMW: “Entra a gara in corso. Contro una squadra sfilacciata e stanca. Con praterie da poter assaltare. In pratica, la condizione perfetta. E infatti spacca la partita”. “Inizia fortissimo - scrive TuttoJuve.com - offrendo un cioccolatino in area di rigore che nessuno raccoglie. Quando accelera nessuno riesce mai a contenerlo. Porta a casa un assist col traversone che De Ligt spinge in rete”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve.com: 6,5