Le pagelle di Dybala: l'errore dagli undici metri pesa. Il meno peggio fino ai rigori

Il rigore pesa come un macigno. Perché Paulo Dybala ha sbagliato il primo della serie che ieri sera ha portato la Juventus a perdere la finale di Coppa Italia in favore del Napoli. E il giudizio, nei voti sui quotidiani in edicola oggi, non può essere che negativo. Anche se leggere la partita dell’argentino non è semplice: “il meno peggio fino al rigore”, sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport. E anche il Corriere dello Sport mette in risalto come sia lui a servire gli unici due palloni buoni a Ronaldo. Grave, inutile dirlo, l’errore dal dischetto.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5,5