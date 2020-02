vedi letture

Le pagelle di Dybala: palo, manovra, assist. Luce della Juve, toglietelo e sarà buio

Paulo Dybala, falso, falsissimo 9 di questa Juventus, è tra i più positivi anche sul campo della SPAL. Perché quando si accende son dolori per gli avversari e sa come confezionare assist come quello per Ramsey. Il voto in pagella è di 6,5 da Tuttomercatoweb.com, mentre arriva mezzo voto in più da Tuttojuve.com che sottolinea anche la bella giocata in occasione del palo colpito. "Toglietelo e sarà buio", scrive La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7. Stesso giudizio del Corriere dello Sport e addirittura 8 da Tuttosport, per cui è l'uomo ovunque dei bianconeri.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Tuttojuve.com: 7