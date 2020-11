Le pagelle di Dybala: vede i fantasmi ed è impreciso, altra chance sprecata per la svolta

Fascia al braccio, ancora una volta. Prestazione deludente, ancora una volta. Paulo Dybala non si sblocca e anche contro il Benevento raccoglie voti negativi dai quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 5,5 perché non prende per mano la Juve, sebbene non sia il peggiore. Con mezzo voto in meno, invece, il Corriere della Sera ne critica l'imprecisione sotto porta, mentre il Corriere dello Sport (stesso voto) scrive che ha dei fantasmi che ondeggiano dinnanzi ai suoi occhi. "Altra opportunità sprecata per la svolta", taglia corto Tuttosport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5