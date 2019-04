Le pagelle di Emery: si conferma il mago di Europa League

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Qualificazione mai in dubbio, una goleada potenziale all'andata e un risultato mai in dubbio al ritorno: Unai Emery si conferma il mago dell'Europa League grazie a due rimonte vincenti e ad un doppio successo sul Napoli, difficile da sottovalutare a differenza di BATE Borisov e Rennes. Lo spagnolo sfrutta le qualità della propria squadra: difesa alta, pressing e gli attaccanti azzurri finiscono costantemente in fuorigioco. Ha ognuno il proprio orticello: quello dell'Europa League è sicuramente il suo.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7