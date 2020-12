Le pagelle di Fabian: che fine ha fatto? Irritante e anonimo. Bocciatura unanime

Lo schema di Gattuso sembra metterlo sempre più in difficoltà. Tocchi, tocchetti, fumo e poco arrosto. Evanescente, quasi irritante viste le potenzialità, Fabian Ruiz viene bocciato. Non stroncato, ma lo spagnolo continua a brillare meno di altre volte. Una prestazione anonima, non è mai nel vivo della sfida. Probabilmente è necessaria una riflessione tattica per cercare di valorizzarlo al meglio, visto che nel 4-2-3-1 azzurro non si sta imponendo ma viceversa scompare. Nessuna sufficienza, due passi indietro rispetto all'ultima prestazione offerta in campionato.

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 5.5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5.5