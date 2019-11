© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Insufficienza piena e unanime per Paulo Fonseca, tecnico della Roma, che non riesce a dare energie ad una squadra logora e stanca, costretta a reggersi sempre sulle solite 2-3 individualità. TMW sottolinea come anche i cambi non siano stati affatto convincenti, mentre la Gazzetta dello Sport gli rimprovera il mancato turn over dopo la gara in Germania, molto dispendiosa per sua stessa ammissione. E così, passa dal terzo al sesto posto in un sol balzo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve.com: 5