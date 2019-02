Le pagelle di Gabbiadini: è da record. Entra e dà concretezza alla Samp

© foto di Insidefoto/Image Sport

Entra e segna. Manolo Gabbiadini ha trovato il gol con il primo pallone giocato. Non è bastato perché la sua Sampdoria uscisse con almeno un punto da San Siro, ma contro l'Inter l'attaccante ex Southampton "non poteva dare risposta migliore", scrive TMW. "È da record", lo esalta il Corriere dello Sport. Voti ovviamente positivi: dal 6,5 al 7.