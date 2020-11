Le pagelle di Gervinho: da ex non punge all’Olimpico, gli era già capitato. Oscurato

vedi letture

C’è chi da ex si esalta e chi invece no. Il secondo è il caso di Gervinho, che all’Olimpico non riesce proprio a fare male. L’ivoriano è tra i peggiori del Parma nella sconfitta contro la Roma e, come sottolinea il Corriere dello Sport (4,5 in pagella), gli era già capitato di non fare male nello stadio che era suo. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport (“oscurato”) e Tuttosport (“un paio di accelerazioni e null’altro”).

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

ParmaLive: 5