Le pagelle di Hauge: fallisce ben due occasioni, partita insufficiente

Tutt'altro che buona la prima per Hauge, attaccante norvegese in gol al San Paolo di Napoli ma che in Europa League, da titolare, fallisce ben due occasioni d'oro. Se la prima viene poi coperta dal vantaggio di Castillejo - con la fuga di Rebic - nella ripresa poteva essere il colpo del ko. Non c'è una sufficienza in nessun giornale.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5