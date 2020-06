Le pagelle di Higuain - Entra e trasforma in oro il primo pallone che tocca

Il Pipita è tornato. Gonzalo Higuain entra e fa la cosa che gli riesce meglio: il gol. L'attaccante argentino ha lasciato il segno ieri sera nel match contro il Lecce andando in rete dopo appena sei minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco. Questo il commento di TMW: "Troppo presto, per qualsiasi giudizio. Però trasforma in oro il primo pallone che tocca". "Entra in campo con cattiveria e voglia di fare - scrive invece TuttoJuve.com -. Splendida il duetto con Ronaldo che poi conclude firmando la rete personale".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve.com: 7