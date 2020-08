Le pagelle di Higuain: fa poco, non è in condizione Champions. Ai margini della Juventus

Forse all'ultima con la maglia della Juventus, Gonzalo Higuain contro l'Olympique Lione stecca, sprecando più di un'occasione. E' tra i peggiori in campo e la sfilza di giudizi negativi che rimedia dalle pagelle ne sono la chiara testimonianza. Per La Gazzetta dello Sport (voto: 5) la sua condizione atletica è lontana dal livello della Champions League. Non offre più di una girata e le sue capocciate sono anemiche, per cui anche Tuttosport si allinea con il voto, mentre dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport becca anche mezzo punto in meno: l'ennesima prova del fatto che il Pipita è ai margini della squadra.

