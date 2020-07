Le pagelle di Hysaj: primo gol col Napoli, è ispirato e vola su tutta la fascia

vedi letture

Uno dei migliori in campo in casa Napoli nel match di ieri sera contro il Sassuolo è senza dubbio Elseid Hysaj, che dopo quasi duecento partite in azzurro ha trovato la sua prima rete. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7, così come per La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia ispirato, al punto da sfiorare la seconda rete. Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport, secondo cui vola su tutta la fascia e serve anche l'assist a Politano. Meritatissimo il suo score per Tuttosport: voto 6,5.

I VOTI DI HYSAJ:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttonapoli.net: 7