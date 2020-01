Le pagelle di Ibra - Irriconoscibile sotto porta, eppure ha cambiato il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sbaglia un rigore in movimento, e per uno come lui pare pazzesco. Ma è sempre nel vivo del gioco ed è lui a creare il movimento che porta al gol". Zlatan Ibrahimovic, pur senza segnare, ha sicuramente alzato il livello di cinismo e cattiveria agonistica di questo Milan. È vero, come sottolinea oggi anche La Gazzetta dello Sport, l'errore davanti alla porta sarebbe potuto pesare non poco se alla fine non fosse spuntato, anche grazie all'assistenza di Ibra, il "solito" Ante Rebic con la zampata da tre punti. Ma il campione svedese, in una manciata di partite, è già diventato l'ancora di salvezza di tutta la squadra. Lo si vede, lo si respira, lo si percepisce... Nella speranza, in ogni caso, che Zlatan possa tornare un cecchino infallibile (non quello di Brescia) a tu per tu coi portieri avversari.

Questi tutti i voti di Zlatan Ibrahimovic:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 6