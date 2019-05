Le pagelle di Ilicic: terza finale amara, non arriva la sua magia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La finale di Coppa Italia, per Josip Ilicic, è diventata un vero e proprio tabù. Terza finalissima finita in modo amaro per lo sloveno, che aggiunge la disfatta di ieri a quelle del 2011 - quando indossava la maglia del Palermo - e del 2014 in occasione del ko indossando la 'camiseta' della Fiorentina. "Da lui ti aspetti sempre una magia, che questa volta non arriva", scrive La Gazzetta dello Sport. "Si accende a intermittenza, prendendo un sacco di calcioni: gli manca qualcosa negli ultimi sedici metri, prova anche con un colpo di tacco volante per Zapata. Bello e possibile", è il giudizio di Tuttomercatoweb.com.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5

Il Messaggero: 6,5