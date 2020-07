Le pagelle di Inglese: un ritorno da eroe, sei mesi dopo. Applausi a scena aperta

vedi letture

Un ritorno da applausi, da lacrime, da brividi. Roberto Inglese rientra, segna, esulta e fa saltare Parma. E le pagelle di oggi per l'attaccante sono un plauso e un abbraccio, col giudizio di Tuttomercatoweb.com che ne è la sintesi assoluta. "Torna in campo a distanza di quasi 6 mesi dall'ultima volta, e di per sé è già una buona notizia. Ma è il come, che può far sorridere i ducali: dopo un po' di rodaggio, prima costringe Mbaye a salvare sulla linea; poi, da eroe, firma l'emozionante 2-2". Chapeau.

I VOTI DI INGLESE

Tuttomercatoweb 7.5

Gazzetta dello Sport 6.5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7.5

Repubblica 7