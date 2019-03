© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prestazione da capitano vero, con il rigore fallito che macchia la sua serata. Lorenzo Insigne ha chiuso in lacrime la sua sfida contro la Juventus, colpa del palo colpito dal dischetto che ha annullato la sua gara molto positiva, condita anche dall'assist per il gol di Callejon che aveva riaperto la gara. Il penalty sarà l'incubo delle sue notti, un rigore che non avrebbe probabilmente potuto riportare il Napoli in corsa per lo Scudetto ma che avrebbe certamente regalato una grande gioia a tutto il popolo partenopeo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5