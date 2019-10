Le pagelle di Insigne: più al centro, più vivo. Ora l'assist, il gol arriverà

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non agisce da esterno sinistro, come al solito, ma da seconda punta. E chissà che non possa dare il meglio di sé proprio in quella posizione. Lorenzo Insigne è più nel vivo del gioco rispetto alle ultime uscite, anche se poi è da una palla inattiva che mette a referto l'assist per Milik. Per Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 6,5, così come per Tuttonapoli.net, che sottolinea il gol sfiorato nella ripresa e la capacità di far saltare in parte le marcature dell'Hellas Verona.

Stesso voto dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport, che lo rinomina regista offensivo del Napoli, con grande eleganza e a volte troppa testardaggine nel dribbling. Per La Gazzetta dello Sport la prova del capitano azzurro è sufficiente, più concreta nella ripresa che nel primo tempo, ma tanto basta per il passaggio vincente per Milik. Mentre per Tuttosport la prestazione del numero 24 è da 7 e il quotidiano piemontese scrive che l'appuntamento con il gol è soltanto rimandato.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttonapoli.net: 6,5