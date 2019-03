© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La palla persa sul raddoppio del Porto pesa sulla coscienza di Rick Karsdorp, protagonista in negativo nella Roma ieri all'Estádio do Dragão. E infatti l'esterno olandese fa incetta di insufficienze, a partire da La Gazzetta dello Sport che lo vede "sempre al posto sbagliato a dispetto del modulo". Più clemente TMW, che ne mette in risalto il buon avvio di gara, nonostante il calo nel finale.