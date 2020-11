Le pagelle di Koulibaly: anche il K2 è facile da scalare per Ibra. In confusione

vedi letture

Ibra gli scappa due volte e tanto basta perché il Milan batta il suo Napoli. Serata da dimenticare per Kalidou Koulibaly: anche il K2 è montagna facile da scalare per questo Zlatan. E così il difensore azzurro finisce (come molti dei suoi, va detto) dietro la lavagna. Sfiora la sufficienza sulle pagine di Tuttosport (voto 5,5): “Con lo svedese anche una piccola sbavatura diventa una voragine e lui lo sa”. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Sempre generoso ma poco lucido in alcune letture”. Si scende infine a 4,5 per il Corriere dello Sport: “Perde il duello aereo con Ibra e poi anche le misure sul raddoppio. In confusione”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli: 4,5