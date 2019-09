Le pagelle di Koulibaly: sfiora il gol e poi si fa espellere nel finale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol sfiorato e un rosso sventolato in faccia: i 43 minuti giocati da Kalidou Koulibaly nella sconfitta casalinga del Napoli contro il Cagliari li possiamo raccontare così. Di mezzo, come evidenzia Tuttosport (5), anche la svagatezza in occasione del gol di Castro. La Gazzetta dello Sport è il media più duro nei giudizi, con il 4,5. Al senegalese arrivano voti molto oscillanti, in effetti: 5,5 per noi di TMW ("nel finale esagera con le proteste") e Corriere della Sera. 5 anche per il Corriere dello Sport, sufficienza sulle pagine di TuttoNapoli. a una buona opportunità poi si fa espellere

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

TuttoNapoli: 6