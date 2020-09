Le pagelle di Kulusevski - Pennellata dybaliana e molto altro ancora: sembra alla Juve da sempre

vedi letture

"Come se avesse sempre nuotato in questi mari. Si muove tanto, si trova con Ronaldo e quasi lo manda in porta. Il gol dell'1-0 pesa ed è uno show: pennellata vagamente dybaliana". Buona, anzi ottima, la prima per Dejan Kulusevski con la maglia della Juventus, che - come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua pagella odierna - ha dato l'impressione di essere in bianconero da anni. "Se un giocatore è capace di segnare un gol come il suo, trovando un angolo dove qualunque altro terrestre potrebbe vedere al massimo un foro grande quanto una moneta da un euro, che ci fa poi in difesa a recuperare un paio di palloni pericolosi? La differenza dello svedese è proprio questa: ha una qualità tecnica pari alla generosità e all'intelligenza tattica. È la prima nella Juve, ma sembra che stia lì da sempre", fa non a caso eco alla rosea il Corriere dello Sport di stamane. L'ex Parma e Atalanta, insomma, ha già conquistato tutti: non solo grazie al cioccolatino che ieri ha aperto le marcature del match contro la Sampdoria, ma anche in virtù del suo talento cristallino e di uno spirito di sacrificio da veterano.

Questi tutti i voti odierni di Dejan Kulusevski:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8