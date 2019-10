© foto di www.imagephotoagency.it

"Cerca la fortuna e la trova. E' in fiducia e continua a segnare". Il Corriere della Sera oggi in edicola riassume così, nella sua pagella, la serata e soprattutto il momento del Toro. Lautaro Martinez è in un periodo di grazia, benedizione per gli attaccanti e per i rispettivi allenatori e compagni di squadra. A proposito: "la continua ricerca degli uno-due con Lukaku sono l'aspetto più positivo della serata Inter", spiega La Gazzetta dello Sport. In fondo, il senso del compito di un puntero è tutto nel finale del giudizio di Tuttomercatoweb.com. "Bravo e fortunato sul gol dell'1-0".

I voti

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Corriere dello Sport 6.5

Corriere della Sera 7

FcInterNews.it 7