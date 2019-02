Le pagelle di Lautaro: regge il paragone. Aiuta i compagni più di Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Aiuta molto la squadra". Il Corriere dello Sport commenta così la prestazione di Lautaro Martinez, assegnandogli un 6. Il Toro, nel 2-1 dell'Inter alla Sampdoria, aveva il complicato compito di sostituire ancora una volta l'ex capitano Mauro Icardi. Voti positivi, dalla sufficienza in più, con attenzione al modo in cui il giovane argentino aiuta i compagni di squadra. "Lotta ma è poco decisivo, Icardi è un'altra cosa", si legge su TMW. Il paragone con il centravanti di Rosario riecheggia, ma in positivo per Lautaro, anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Forse non segnerà quanto Icardi, ma più di Icardi fa segnare gli altri".