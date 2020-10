Le pagelle di Leiva - Finalmente il vero Lucas: per il Corriere dello Sport merita addirittura 8

"Una prova da vero Leiva. Sradica palloni come quello che porta all'1-0 e copre tutto quello che c'è da coprire. Nella ripresa è costretto a rallentare un po', ma tiene botta fino alla fine". La Gazzetta dello Sport di questa mattina motiva così il suo 6,5 in pagella a Lucas Leiva nella sfida vinta 3-1 contro il Borussia Dortmund in Champions. Voto 8, invece, per il Corriere dello Sport, che analizza in questo modo la prestazione del metronomo brasiliano: "Nel pieno del suo magistero. Monumentale nei recuperi. Ha innescato il gol dell'1-0, una bomba da fuori ha fatto gridare al gol". Gli altri giudizi? Un 7 e due 7,5, a (ulteriore) conferma del ritorno tanto atteso del miglior Lucas Leiva nella mediana biancoceleste.

Questi tutti i voti odierni di Lucas Leiva:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

LaLazioSiamoNoi: 7,5