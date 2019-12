© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanta legna in mezzo al campo in un derby combattuto. Il guizzo vincente di Karol Linetty ha però dato il via all'azione da cui è nato il gol partita di Manolo Gabbiadini. Prestazione positiva per il polacco, questo il commento di TMW: "Il migliore dei suoi per distacco. Gioca uno contro uno, salta spesso l'uomo, ed aiuta sempre la squadra in fase di non possesso, andando sempre a raddoppiare sul portatore di palle. Sfrutta l'errore di Ghiglione e serve a Gabbiadini la palla per il gol della vittoria blucerchiata".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Il Secolo XIX: 7

Corriere della Sera: 7

Sampdorianews.net: 7