Le pagelle di Luis Alberto - Artista Champions con numeri di prestigio: il Mago risponde presente

vedi letture

Due 7, due 7,5 e un 8 in pagella per Luis Alberto, all'indomani della vittoria per 3-1 della sua Lazio contro il Borussia Dortmund. Il 'Mago' biancoceleste è stato infatti uno dei protagonisti principali del match di Champions League, tra giocate d'alta scuola, un assist e, soprattutto, tempi di gioco fondamentali per svegliare o addormentare la partita a proprio piacimento. "Il lancio di esterno destro sul 3-1 è da palati fini. Ma c'è anche l'assist per il 2-0 e tanto altro. Rallenta quando serve consentendo alla squadra di gestire i momenti di difficoltà", è il commento de La Gazzetta dello Sport alla sua prova brillante dinanzi ai gialloneri. "Artista Champions. Incantevoli i tocchi di fino. Suo l'angolo del 2-0, sua l'azione del terzo gol", concorda il Corriere dello Sport. Nel grande trionfo europeo dei capitolini, d'altronde, non potevano certo mancare all'appello i Fab Four di mister Inzaghi.

Questi tutti i voti odierni di Luis Alberto:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

LaLazioSiamoNoi: 7,5