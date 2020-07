Le pagelle di Luis Alberto: poco lucido, quasi mai pericoloso. Quanto gli manca Immobile

Luis Alberto ha provato ad accendere la luce nel primo tempo, ma non è bastato e nella ripresa ha deluso anche lui. Contro il Milan alla Lazio sono mancare le stelle come lo spagnolo, valutato con un 5,5 da Tuttomercatoweb.com e dal Corriere della Sera. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, secondo cui ha poca lucidità, e dal Corriere dello Sport, che sottolinea come non sia mai riuscito a seminare il panico e servire palloni ai compagni. Si allinea al 5 anche Tuttosport: "Quanto gli è mancato Immobile".

I VOTI DI LUIS ALBERTO:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Lalaziosiamonoi.it: 6