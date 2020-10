Le pagelle di Lukaku: doppietta da oratorio, è già capocannoniere con CR7 e Galabinov

"Doppietta da oratorio, ma è il movimento che conta". Così La Gazzetta dello Sport (voto 7) commenta la prestazione di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter a segno per due volte contro il Benevento. Dopo due giornate, sottolina il Corriere dello Sport, "è già capocannoniere con Ronaldo e Galabinov", mentre Tuttosport lo immagina migliorare ancora i propri numeri: "dopo aver preso le misure alla prima stagione in A, in questa potrebbe sfondare il muro dei 30 gol". Non perde il vizio, affina l'intesa con Hakimi e trascina i suoi alla seconda vittoria su due gare giocate

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

FCInterNews: 7,5