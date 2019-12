Romelu Lukaku dopo aver sbagliato i gol qualificazione contro il Barcellona, continua a sbagliare anche in campionato. Per La Gazzetta dello Sport i suoi sono "errori che pesano" mentre per il Corriere dello Sport "sta consumando le energie residue" e l'errore nella ripresa è "clamoroso". Per Il Corriere della Sera il suo errore "costa la vittoria" agli uomini di Conte mentre per Tuttosport il suo tiro è un errore perché "centra Dragowski da zero metri". Infine per Fcinternews è troppo "pantofolaio" e "vive una fase di appannamento anche se prova sempre a dare una mano".

PAGELLE

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Fcinternews: 5

Tuttosport: 5