Tutte le botte che prende e dà ad ogni partita ormai non fanno notizia. Mario Mandzukic ci è abituato, dà sempre il cuore e pure col Frosinone, quando qualcuno potrebbe decidere di prendersi una pausa, lui porta al massimo i giri del motore. Il gol gli viene negato da super-Sportiello, ma si consola con l'assist per il 3-0 di CR7. Un braccio dolorante non basta per placare la sua grinta e il suo lavoro, fondamentale per gli equilibri della Juve. Ben oltre la sufficienza per tutti i quotidiani, per il quale è tra i migliori.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7